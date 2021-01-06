بورصة تونس تغلق منخفضة

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.37%، ليصل عند 6742.79 نقطة.وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.252 ملايين دينار تونسي، أي بنحو 1.588 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 14 شركة، وانخفاض أسهم 38 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.