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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

1600 جنيه حد أقصى أقساط الحصول على سيارة بالغاز

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:50 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة تنطبق على الملاكي والميكروباص والأجرة، وعقب انتهاء معرض تكنولوجيا تحويل السيارات سيتم دراسة الطلبات المتقدمة، وتم توحيد الإجراءات والمستندات على جميع البنوك المشاركة في مبادرة تحويل السيارات.

أضافت جامع، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض إحلال السيارات بالغاز الطبيعي أن هناك إقبالا غير مسبوق للتقدم بطلبات لإحلال السيارات المتهالكة، لافتة إلى أن مَن يتم قبوله سيتم تحويله إلى البنك للحصول على موافقة ائتمانية وبمجرد الموافقة تبدأ عملية التخريد وتسليم السيارة القديمة.

وتابعت أن قيمة قسط شراء سيارة في مبادرة التخريد يختلف حسب السيارة، سواء أجرة أو ملاكي والحد الأقصي هو 50 ألف جنيه مقابل التخريد كحد أقصى، ولن يدفع قيمة أكثر من هذه القيمة كمقدم، وهناك بعض المتقدمين سيدفع 1600 جنيه فقط كقسط شهرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المصانع التى بدأت الإنتاج 9 شركات، لافتة إلى إجراء مراجعة للبيانات التي تم تسجيلها على الموقع:" نسعى لحصول المتقدم علي موافقة من البنك خلال 5 أيام فقط"، مؤكدة أنه بمجرد تسلم أول دفعة موافقات ائتمانية سيتم بعدها تحديد مدد زمنية واضحة للتخلص من البيروقراطية.

شددت وزيرة التجارة على أن مدة المراجعة ستكون حسب الطلبات المتقدمة، وخلال 2020 تم تحويل 47 ألف سيارة للغاز مقابل 18 ألفًا للعام 2019، مشيرة إلى أن الشركات الوطنية المشاركة فى مبادرة تحويل السيارات للغاز وتخريد السيارات ستقوم وزارة المالية بتقديم حوافز لها في ملف الجمارك.

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