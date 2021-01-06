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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد مرور 5 سنوات.. أين وصلت نسب إنجاز مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:31 م
مشاريع العاصمة الإدارية
مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة
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حلم انطلق منذ سنوات عديدة، ينتظره الكثير من المصريين على أمل أن يغير من حياتهم إلى الأفضل، هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد أضخم مشروع سكني استثماري في مصر والشرق الأوسط خلال القرن الحالي وبات الانتهاء من المشاريع الموجودة به قريب للغاية.

لا يمر يومًا إلا ويحقق مشروع العاصمة الإدارية الجديد إنجازًا جديدًا وانتهاءً من أحد المشاريع الخاصة بها، والذي سيوفر على المصريين حياة أفضل بتخفيف التكدس على القاهرة إلى جانب جذب الكثير من الاستثمارات الضخمة عقب الانتهاء منه.

واتساقًا مع ذلك، استعرض السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، آخر تطورات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الوزارات المعنية.

وتم استعراض محاور الخطة التنفيذية لانتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبقى التساؤل إلى أين وصلت العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريعها سواء السكنية أو الاستثمارية؟، لاسيما بعد مرور 5 أعوام بانتهاء عام 2020 على الأعمال والتطورات هناك. وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي أبرز ما تم وما سيتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

في البداية فإن مشروع العاصمة تم إطلاقه من قبل الرئيس السيسي خلال عام 2015، وصُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن وتخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم المدينة حيًا حكوميًا وحيًا للأعمال وحدائق شاسعة وحيًا دبلوماسيًا لم يشيد بعد.

وتبلغ تكلفة المشروع بأكمله تبلغ حوالي 58 مليار دولار، إذ تشكل العاصمة الإدارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي، واقتصادي، وثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتقع على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة.

وبلغ حجم الأعمال المنفذة في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 300 مليون دولار، لتنفيذ 20 برجًا ما بين سكني وتجاري وإداري، تم الإنتهاء من حوالي 60% من أعمال الخرسانات بالمشروع بإجمالي حوالي 800 ألف متر مكعب.

وجاري حاليًا أعمال تركيب الواجهات الزجاجية لـ5 أبراج داخل المشروع، بإجمالي 2000 قطعة وجار أعمال الشحن والتوريد للقطع المتبقية من الصين، حيث أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، باستثمارات 3 مليار جنيه.

أما البرج الأيقوني فإن أعمال الهيكل الخرساني وصلت للدور 42 على ارتفاع يتجاوز 200 متر، أما أعمال الهيكل المعدني للبرج فقد وصلت إلى الدور 25.

وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة 87 %، إذ تبلغ مساحة الحي السكني الثالث 1016 فدانًا ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية.

ومن المقرر أن يتم تسليم وزارة الإسكان منطقتين سكنيتين من تنفيذها بحلول أواخر 2021، والانتهاء من بناء منطقة الأعمال المركزية بحلول أوائل 2022، أما الحي الحكومي وصلت نسبة التنفيذ به نحو 90%.

يعد مسجد الفتاح العليم أحد آخر مشاريع العاصمة الجديدة، وهو واحد من أكبر المساجد حول العالم، ويقع المسجد على الطريق الدائري الأوسط، يساع المسجد 17000 شخصا، وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد 106 فدان وطوله 3،150 متر.

وهناك مشروع أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة باسم "الجامعات الكندية في مصر"، هي الفرع الدولي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية، وتحتوي على عدة خدمات على مساحة 30 فدان.

وأيضًا مشروع تنفيذ القطار الكهربائي السلام، الذي تم الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو المُصاحب لأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام، حيث بلغت نسبة الإنجاز 16.5 % من أصل جُملة المشروع، إذ يبلُغ طوله 70 كم، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، وتشمل منطقة العمل بالمشروع نفسه عدد 6 كبارى.

وأخيرًا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، المصمم بطول 10 كم وبمساحة قدرها ألف فدان؛ الأمر الذي سيجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، مقسمة إلى 3 قطاعات تخطيطية متكاملة.

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