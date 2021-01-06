«السبكي» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

قدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الصحة والعافية لشركاء الوطن من أقباط مصر، داعيًا الله أن يُديم على أبناء مصرنا الحبيبة الصحة والأمان.كما هنأ "السبكي" كل الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات من الأقباط، متمنيًا أن تأتي الأعياد بالصحة والخير والبركات على الجميع، داعيًا الله تعالى أن يكلل جهود العلماء بالنجاح في التوصل إلى لقاح آمن ينهي كابوس كورونا المزعج الذي غيّر حياة البشرية.