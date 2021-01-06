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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بـ3 محافظات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:46 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار "100 مليون صحة"، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة انطلقت اليوم بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواءً الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضافت أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتابعت أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وأشارت إلى أنه سيتم متابعة الحالات أيضًا من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، فضلًا عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية من الفيروس، لافتة إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة (http:www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى الخط الساخن (105).

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