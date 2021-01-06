رجال التمريض المنزلى: نكمل جهود الدولة ضد «كورونا»

محمد عبدالله:مكتب الرعاية يقدم خدمات لغير القادرين دون أى مقابل مادى



محمود النجم: نوفر أسطوانات أكسجين وأسرّة هوائية لتخفيف الآلام عن المرضى



محمد على: فخور بدورى.. وأعزل نفسى خوفًا من نقل العدوى لأسرتى



هادى داود:أتألم من معاناة المصابين وأتظاهر بالتماسك



زادت حدة جائحة فيروس كورونا مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع فصل الشتاء، وهو ما ظهر فى زيادة أعداد المصابين بنسبة كبيرة مقارنة بالموجة الأولى لانتشار الفيروس، وبالتالى ارتفاع معدل الحالات الحرجة والمتوسطة التى تحتاج إلى دخول مستشفيات العزل. وشكلت زيادة عدد هذه الحالات ضغطًا كبيرًا على مستشفيات العزل، ما استدعى علاج الحالات البسيطة فى المنزل، ومن هنا ظهرت عدة مكاتب تقدم التمريض المنزلى لهذه الحالات، سواء بمقابل مادى للمقتدرين أم مجانًا لمحدودى الدخل.«الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا من مسئولى هذه المكاتب، وأطباء وممرضين معنيين بمتابعة الحالات المعزولة فى المنزل، لمعرفة تفاصيل ما يقدمونه بالتحديد، وكيف يسهمون فى تخفيف الضغط الواقع على مستشفيات العزل.البداية لدى الدكتور محمد عبدالله، الحاصل على دكتوراه فى التمريض، ومؤسس أحد مكاتب الرعاية المنزلية، الذى قال إن فيروس «كورونا المستجد» لم نعد نعرف «كتالوج» محددًا للتعامل معه، فى ظل تحوره الدائم من السيئ إلى الأسوأ.وأضاف: «امتلاء مستشفيات العزل بالحالات المصابة أدى إلى وجود أعداد كبيرة لا تستطيع الحصول على سرير فى هذه المستشفيات، لذا ظهرت الحاجة إلى ترك هذه المستشفيات للحالات الحرجة، وعلاج الحالات البسيطة فى المنزل، بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الصحية فى مختلف محافظات الجمهورية».ولتحقيق هذا الهدف، أسست مع آخرين مكتبًا للرعاية المنزلية، للحالات التى لا تجد غرفًا شاغرة فى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى الحالات غير المقتدرة ماديًا، بحيث تتم متابعتها فى المنزل دون الحصول على أى مقابل مالى منها.وعن طريقة عمل مكتب الرعاية المنزلية، قال «عبدالله»: «نتلقى الطلبات عن طريق صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، وبعد التأكد من مصداقية الحالة، يزورها أحد أطبائنا فى منزلها المعزولة به، لتشخيصها وأخذ العينات المطلوبة للتحاليل والفحوصات، لمعرفة درجة الخطورة، وبناءً عليها يتم تقديم الرعاية اللازمة التى يحتاجها المصاب».وأضاف: «بعد أن تتضح حالة المريض أمامنا ونتأكد من إمكانية علاجها فى المنزل، نبدأ فى تجهيز غرفة المريض داخل منزله، ومتابعة تناوله أحد بروتوكولات العلاج المعتمدة من قِبل وزارة الصحة والسكان، عن طريق طبيب مختص، نظرًا لاختلاف العلاج من مريض لآخر، وفقًا لعدة عوامل، من بينها معاناته من أمراض مزمنة من عدمها، والسن، والموقف من التدخين».وكشف عن أن أكثر المشكلات التى يمكن أن تواجه الأطباء المقيمين مع المرضى المعزولين فى المنزل هى نفاد الأكسجين، على الرغم من أهميته الكبيرة فى الحفاظ على حياتهم، خاصة مع عدم قدرة العديد من شركات تعبئته زيادة الإنتاج مقابل الطلب.محمود النجم، مؤسس أحد مكاتب التمريض المنزلى، قال إن العديد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» لا تحتاج إلى دخول مستشفيات العزل، ويمكن متابعتها وعلاجها من داخل المنزل، الأمر الذى يوفر أماكن فى هذه المستشفيات لكبار السن والحالات الحرجة التى تستدعى وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.وأضاف: «مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، امتلأت مستشفيات العزل بالعديد من مرضى كورونا، بعضها حالات حرجة تستحق البقاء فى هذه الأماكن، والآخر حالات عادية يمكن أن تتعافى فى المنزل، عن طريق اتباع بروتوكول علاجى معتمد ومتابعة من طبيب مختص، وهو ما يوفره التمريض المنزلى، الذى يمكن أن يكون مكملًا لجهود الدولة فى عبور الأزمة، لقدرته على تحقيق تغطية طبية واسعة النطاق، خاصة أن مستشفيات العزل لا يمكنها استيعاب جميع المصابين».وكشف عن أن عمله يبدأ بتلقى اتصال من حالة فيتوجه إلى منزلها، ثم يبدأ تجهيز المكان بجميع المعدات الطبية اللازمة لقياس نبضات القلب، وتركيب أسطوانات الأكسجين، والتى تكون واحدة أساسية وأخرى احتياطية لأى ظروف طارئة، بالإضافة إلى «سرير هوائى» يعمل على توفير الراحة للمريض، لأن جسده يتعرض لألم شديد جراء الإصابة.وأضاف: «الأهم من كل هذا هو الدعم النفسى الذى يقدمه الطبيب المقيم لتحسين الحالة النفسية للمريض، بما يؤثر بالإيجاب على مناعته ويؤدى إلى تحسن الحالة الصحية تدريجيًا، وصولًا إلى التعافى الكامل، بالإضافة إلى التثقيف الصحى للأهل فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المريض».وتابع: «هناك تداعيات غير مرغوب بها تنتج عن سوء تعامل أهل البيت مع الحالة المعزولة معهم فى نفس المنزل، من بينها نقل العدوى إلى أحدهم، لذا يحرص الطبيب أو الممرض المقيم- قدر الإمكان- على أن يكون هو الوحيد الذى يتعامل مع الحالة، من خلال تلبية طلباته وإطعامه وإعطائه الدواء فى ميعاده والجلوس معه للتخفيف عنه».شدد محمد على، ممرض، يعمل بمكتب الرعاية المنزلية، ويقدم خدمة التمريض المنزلى لمرضى فيروس كورونا، على أن زيادة أعداد الإصابات بالفيروس فى الموجة الثانية تستوجب تكاتف الجهود ومساندة الدولة فى حربها على كورونا.وقال: «العزل المنزلى فكرة مهمة، ووجود ممرض مقيم يشرف على الحالة مهم جدًا فى هذه الفترة، لأن هناك العديد من الحالات التى لا تستدعى حالتها الصحية نقلها لمستشفيات العزل التى يجب أن تترك للحالات الحرجة».وأضاف: «بعد أن تتواصل معنا الحالة المصابة يرسل لها المكتب طبيبًا متخصصًا لفحصها واختيار البروتوكول العلاجى المناسب، وتوعية مرافقيه فى المنزل بكيفية التعامل مع المصاب».وواصل: «نهتم بالمصاب فى جميع مراحل يومه، ويرافقه أحد أفراد طاقم التمريض للتأكد من استقرار الحالة الصحية ووضع المصاب على أجهزة التنفس الصناعى إذا لزم الأمر ذلك، وإطعامه وإعطاؤه الأدوية فى أوقاتها والعناية به، بالإضافة إلى اصطحابه لإجراء التحاليل فى المعامل المتخصصة بشكل آمن».وعن التحديات التى تواجهه خلال عمله، ذكر أن الخوف من الإصابة بالعدوى هو ما يشغل باله طوال الوقت بحكم طول مدة مرافقته للمرضى، رغم اتباعه جميع الإجراءات الاحترازية.وتابع: «نشعر بالفخر لعملنا فى هذا المجال، لأننا نسعى دائمًا لإنقاذ أرواح الناس رغم المعاناة والخوف من الإصابة بالعدوى أو نقلها لأسرنا، لذلك نحرص على عزل أنفسنا عقب تعافى المريض الذى نرافقه من الفيروس للتأكد من أن العدوى لم تصبنا».قال هادى داود، ممرض: «أحببت مهنة التمريض منذ الصغر، وكنت أرى فيها إرادة الله فى نشر الرحمة وتخفيف الألم عن البشرية، لهذا قررت أن أمتهن التمريض رغم أنها محفوفة بالمخاطر».وأضاف: «من ضمن مصاعب هذه المهنة الألم النفسى الذى يصيبنا ونحن نشاهد المرضى يتألمون، بينما نتظاهر بالتماسك لأنه لو ظهرت علامات الخوف على وجوهنا سينتقل هذا الخوف إلى المريض، فالتمريض ليس مهنة دعم علاجى فقط، بل الأهم الدعم النفسى». وواصل: «منذ اشتدت الجائحة وارتفعت حالات الإصابة التى تعلن عنها وزارة الصحة، بادرت بكتابة عدة منشورات على فيسبوك أعلن فيها استعدادى للإقامة مع أى حالة مصابة بكورونا ومتابعتها صحيًا وإعطائها الأدوية حسب بروتوكول العلاج الذى اعتمدته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية».واستكمل: «خلال إقامتى مع المريض أهتم به طوال اليوم، وأقدم له الدعم النفسى عن طريق المزاح والتقليل من خطورة الفيروس، ووصفه بـأنه مجرد دور برد عادى، لتشجيعه على مقاومة المرض، لأن قوة المناعة مرتبطة بالحالة النفسية للمريض».وعن الأجر الذى يتقاضاه نظير مرافقته الحالات المرضية، قال: «لا يمكننى رفض طلب أى مريض يحتاج للمساعدة، ولا توجد تسعيرة ثابتة للخدمة، فى إحدى المرات وصلتنى استغاثة من مسنة أصيب ابنها بكورونا وطلبت منى علاجه، وبالفعل أديت المهمة على أكمل وجه، ورفضت تقاضى أجر نظير خدمتى، لأنها كانت تعول أسرة فقيرة وبحاجة للمساعدة، وقلت لها إن أجرى عند الله».