روسيا ترحب بنتائج «قمة العُلا»

رحبت روسيا بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية، التي عقدت في مدينة (العلا).وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم، إن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له خلال قمة (العلا) التي تشكل تعبيرًا عن الإرادة الطيبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.