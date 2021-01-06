المملكة المتحدة ترحب بإعلان «قمة العُلا»

رحبت المملكة المتحدة بإعلان قمة مجلس التعاون الخليجي باعتباره تطورا لوحدة منطقة الخليج.وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي يوم أمس يعد تطورا مهمًا على مسار وحدة منطقة الخليج، متطلعا إلى مواصلة التعاون مع دول الخليج لتعزيز الأمن المشترك والازدهار.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.