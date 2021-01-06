«أطباء المنوفية» تنعى أحد كوادر مستشفى شبين الكوم التعليمى

نعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية الدكتور أسامة عبدالله، استشاري الجراحة بمستشفي شبين الكوم التعليمي، الذي رحل مساء الأربعاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية.جاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبدالله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر".وقال الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي (مستشفى القصر)، إن الفقيد أصيب قبل أسبوعين بفيروس كورونا ووصل المستشفى في حالة متأخرة، ليؤكد طالب الأطباء ضرورة نقله إلى مستشفى الساحل التعليمي لتناول تطعيمات لقاح فيروس كورونا الذي بدأ المستشفى في تقديمه بالفعل.أضاف طاحون أنه بعد نقله فوجئ الجميع بوفاته، مشيدًا بأخلاقه وسيرته الطبية وعلاقاته الجيدة بالأطقم الطبية، مقدمًا تعازيه لأسرة الفقيد وللعاملين في المستشفى التعليمي بالمنوفية.