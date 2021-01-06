الرئيس السيسي: كورونا منعنا من حضور قداس عيد الميلاد هذا العام (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال الرئيس السيسي في كلمة له أثناء حديثه مع البابا تواضروس عبر فيديو كونفرانس:" أكون سعيدًا بالتواجد في احتفال كل عام بالكاتدرائية لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد".وأضاف الرئيس السيسي:" ظروف جائحة كورونا منعتنا من حضور قداس عيد الميلاد هذا العام".وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد من أقدس ما يعتز به على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.وشدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذًا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.