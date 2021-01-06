تخصيص 18 مدرسة في الإسكندرية لصرف معاشات يناير

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تجهيز 18 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة والمجاورة لمكاتب البريد للاستعانة بها في صرف معاشات يناير، وفقًا للمواعيد المحددة من الهيئة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ وحرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحم.أضاف الشريف أنه أصدر تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية بتجهيز عدد من المدارس على مستوي الإدارات لصرف معاشات يناير؛ حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، واتباع الإجراءات الوقائية بتلك المدارس، مؤكدًا ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة (كوفيد-19) والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظًا على أرواح المواطنين.