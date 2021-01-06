سوسن حافظ تناقش مع التأمين الصحى بالإسكندرية تطبيق التأمين الشامل

بحثت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، مع الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي بالهيئة العامة بالإسكندرية، إمكانيه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية.وناقشت النائبة سوسن حسني حافظ، خلال الاجتماع، التحديات والاحتياجات التي تحتاجها كل مستشفى كي يحصل كل مريض على حقه المشروع من العلاج والرعاية الصحية التي يكفلها له الدستور والقانون.ووعدت النائبة بزيارة عدة مستشفيات للوقوف على احتياجات كل مستشفى على حده حتى يقوم كل مستشفى بتلبية احتياج كل مريض، مشيدة بالمجهود المبذول من قبل التأمين الصحي.كما دار الحوار حول دور الهيئة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج وتشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.