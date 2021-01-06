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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إبراهيم عياد يبدأ تراتيل ألحان عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:01 م
إبراهيم عياد
إبراهيم عياد
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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بدأ إبراهيم عياد، كبير مرتلي الكاتدرائية تراتيل وألحان عيد الميلاد قبيل ترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد دون حضور شعبي.

ويترأس البابا تواضروس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون دون حضور شعبي، فيما تبث القنوات الفضائية والتليفزيون المصري قداس البابا على الهواء مباشرة.

شارك في صلوات القداس الإلهي عدد من شمامسة الكنيسة على رأسهم المرتل إبراهيم عياد كبير مرتلى الكاتدرائية، إضافة إلى عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وترأس البابا تواضروس في الثامنة من مساء ليلة عيد القيامة قداس عيد القيامة للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. اضغط

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