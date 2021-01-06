1000 أسطوانة غاز حصة إضافية يومية بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتواصل مع شركة بوتاجاسكو للغازات البترولية لتوفير حصة إضافية من الغاز لسد احتياجات المحافظة من أسطوانات الغاز.كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد قررت تعزيز المحافظة بحصة إضافية وقدرها ٥٠٠ أسطوانة منزلية يوميًا و٢٠٠ أسطوانة تجارية يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بشطا و٣٠٠ أسطوانة منزلية يوميًا بمحطة تعبئة الغاز بدمياط الجديدة بإجمالى ١٠٠٠ أسطوانة.