«إیسیسكو» تشيد بنتائج قمة العُلا: «أعادت للبیت الخلیجي وحدته»

أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربیة والعلوم والثقافة "إیسیسكو" عن بالغ ارتیاحھا لنتائج القمة الخلیجیة في دورتھا الـ41، مشیدة كذلك بالبیان الصادر عنھا.وقالت المنظمة في بیانها الیوم الأربعاء: "إنھا قد ظلت تتابع باھتمام عظیم المبادرات المخلصة لرأب الصدع بین الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لتعرب الیوم عن بالغ ارتیاحھا ومساندتھا لما انتھت إلیه القمة الخلیجیة في دورتھا الحادیة والأربعین".وأضافت أن القمة "أعادت إلى البیت الخلیجي وحدته ولحمته وتضامنه وجسدت حقیقة المصیر الواحد بتأكیدھا إنھاء الأزمة بین الأشقاء وطي صفحة الخلاف طیا كاملًا".ونوھت المنظمة بحكمة قادة الخلیج في التسامي على نوازع الخلاف والاستجابة لتطلعات الشعوب بتوطید علاقات مؤسسة على الاحترام وحسن الجوار.وأعربت في ھذا السیاق عن إشادتھا بما اشتمل علیه بیان "قمة العُلا" من بنود تتخطى محطة التصالح إلى آفاق العمل المشترك في ھذه الظروف الدقیقة التي تمر بھا الإنسانیة بما تشھده من أزمات صحیة وجیوستراتیجیة.وأضاف البیان أن منظمة إیسیسكو "إذ تستلھم الفرح الغامر الذي عبر عنه أبناء الأمة الإسلامیة بمظاھر شتى سعادةً بھذا الإعلان الذي طوى صفحة الخلاف وأسس لاستدامة التعاون والتضامن لتنظر بعین التقدیر إلى كل الجھود المخلصة التي تكاملت لتنقیة الأجواء وتغلیب المصلحة العلیا بما یؤكد ما لمنطقة الخلیج من ثقل وحیویة في المحیط الدولي".وأعرب عن التطلع إلى التأسیس على حدث المصالحة الخلیجیة في رأب الصدع ولـم الشمل وطي الخلافات في كل أنحاء العالم الإسلامي.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.