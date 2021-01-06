الصين ترحب بنتائج القمة الخليجية وتوقيع «إعلان العُلا»

رحبت الصین بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخلیجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة العُلا بالمملكة العربیة السعودیة، أمس الثلاثاء.وأشادت المتحدثة باسم الخارجیة الصینیة "هوا تشون یینغ" خلال مؤتمر صحفي الیوم الأربعاء، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخلیجي، مرحبة في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها والمتمثلة بتوقیع إعلان "قمة العُلا".وأضافت أن الصین تدعم حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة دعمها كذلك لجهود مجلس التعاون الخلیجي لتعزیز التعاون والتضامن بما یسهم في تعزیز السلام والاستقرار والتنمیة في المنطقة.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.