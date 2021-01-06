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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه ببحث تنفيذ مشروعى تطوير خط ترام الرمل وإنشاء خط مترو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:22 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، بالتنسيق مع ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمناقشة آليات تنفيذ مشروعي تطوير خط ترام الرمل وإنشاء خط مترو الأنفاق بطول ٤٣ كم من أبوقير شرقا إلى برج العرب غربا بتكلفه 2.5 مليار دولار.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، استقبلت رئيس حي المنتزه أول، المهندس أسامة ذكي والدكتورة عنان محمد علي ممثلي وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لوضع آليات التنفيذ للمشروعين. وذلك في إطار حرص الدولة علي تقديم خدمات مميزة للركاب بالإسكندرية.

ويهدف مترو أبوقير الجديد لتقليل الازدحام المروري بشوارع الإسكندرية وكذلك تحديث وكهربة خط السكة الحديد القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية وشمال شرق أبوقير بنظام مترو عالي السعة.

ويشمل مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية إعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل، من إشارات وقضبان وإنشاء كباري وأنفاق في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل في تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية.

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