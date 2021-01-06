رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الوجه الآخر لوحيد حامد.. أديب «مع وقف التنفيذ»: رحل قبل استكمال روايته

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:56 م
وحيد حامد
وحيد حامد
آلاء حسن
طباعة
رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، أدت إلى احتجازه بالعناية المركزة بأحد المستشفيات لعدة أيام.

مجموعة قصصية واحدة، وإرث كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، وعدد من الأعمال المسرحية، هذا هو رصيد الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والغريب أنه رحل دون أن يقدم أي عمل روائي مطبوع، إلا أنه أوضح في حوار سابق له، أن هناك مشروع روائي يحضر له بعنوان "المماليك" إلا أنه لم يظهر للنور حتى الآن، فهل استكمله أم لم ينتهي من كتابته، هذا ما نعلمه خلال الأيام المقبلة.

طوال مسيرته الإبداعية؛ عرف وحيد حامد بتناوله أعمال اجتماعية ذات بعد سياسي، إذ كانت قضايا المجتمع المصري من أكثر الأمور التي تشغل باله، وظهر ذلك جليا في أعماله السينمائية والدرامية التي قدمها، وتعاون فيها مع عدد من كبار المخرجين أمثال سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب، وحاز عنها جوائز عديدة.

كانت بداية وحيد حامد في كتابة القصة القصيرة والمسرحية، وأصدر مجموعته القصصية الأولى "القمر يقتل عاشقه" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1971، وتناول فيها حياة الإنسان المسحوق اجتماعيا، والمعدم ماديا، فبطل القصة لم يجد مكانا في هذا العالم وكأنه دخيل عليه، بحسب كتاب "التيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر" لمؤلفه أحمد الزغبي.

على الرغم من سعي وحيد حامد منذ قدومه إلى القاهرة لدراسة الآداب، إلى تثقيف نفسه من خلال الاطلاع على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية، وزيارته للمكتبات والسينما والمسرح، ليصبح في الأساس كاتبا للقصة القصيرة، إلا أنه اتجه للكتابة الدرامية بعدما نصحه الأديب الراحل يوسف إدريس أن يتجه لهذا المجال، إذ كان يتنبأ له بمستقبل باهر، ولم ينكر وحيد حامد فضل يوسف إدريس، ونصيحته له في بداية حياته.

كانت بداية وحيد حامد في كتابة الأعمال الدرامية منذ أواخر الستينيات، إلا أن بدايته الحقيقية كانت من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" في عام 1978 للفنان عادل إمام، وحقق نجاحا كبيرا، ومن بعدها توالت الأعمال التي أبدع فيها واستطاع أن يخلق رؤية درامية خاصة به.

ولوحيد حامد إسهامات عديدة في مجال الكتابة المسرحية، إذ قدم 3 مسرحيات، أولها "آم يا بلد" التي قدمت لأول مرة عام 1971، وحاز بها جائزة أحسن مسحية من وزارة الثقافة عام 1972، "سهرة في بار الأحلام" قدمت عام 1975، "جحا يحكم المدينة" التي قدمتها فرقة النجوم المسرحية عام 1985، "يا عالم نفسي اتسجن" 1975، "الرجل الذي يريد أن يضحك"، و"كباريه" 1974 من إخراج جلال الشرقاوي.

أعمال سينمائية عديدة مأخوذة عن روايات وقصص لكبار الكتاب، شارك فيها وحيد حامد بقلمه، واستطاع أن يقدمها بشكل رائع، وبرؤية سينمائية تحولت هذه الأعمال الأدبية لصورة، ومنها فيلم "فتوات بولاق" المأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا" لأديب نوبل نجيب محفوظ، "ملف سامية شعراوي" المأخوذ عن قصة للكاتب وجيه أبوذكرى، وسيناريو فيلم "نور العيون" عن قصة قصيرة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وغيرها من الأعمال السينمائية.

وكان وحيد حامد يفكر في تحويل رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ إلى عمل درامي، ويخرجه ابنه مروان حامد، وهذا ما أوضحه الناقد السينمائي طارق الشناوي في تصريحات له بعد وفاة السيناريست الكبير، مشيرا إلى أنه رحل قبل أن يستكمل عدة مشروعات كان ينوي تجهيزها خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

قصة صورة: أم كلثوم تحاور إحسان: إيه رأيك في الجيل الجديد؟

رواية «السيرة الغيرية».. من التقويض إلى التفريط

الوجه الآخر لوحيد حامد.. أديب «مع وقف التنفيذ»: رحل قبل استكمال روايته