الوجه الآخر لوحيد حامد.. أديب «مع وقف التنفيذ»: رحل قبل استكمال روايته

رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، أدت إلى احتجازه بالعناية المركزة بأحد المستشفيات لعدة أيام.مجموعة قصصية واحدة، وإرث كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، وعدد من الأعمال المسرحية، هذا هو رصيد الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والغريب أنه رحل دون أن يقدم أي عمل روائي مطبوع، إلا أنه أوضح في حوار سابق له، أن هناك مشروع روائي يحضر له بعنوان "المماليك" إلا أنه لم يظهر للنور حتى الآن، فهل استكمله أم لم ينتهي من كتابته، هذا ما نعلمه خلال الأيام المقبلة.طوال مسيرته الإبداعية؛ عرف وحيد حامد بتناوله أعمال اجتماعية ذات بعد سياسي، إذ كانت قضايا المجتمع المصري من أكثر الأمور التي تشغل باله، وظهر ذلك جليا في أعماله السينمائية والدرامية التي قدمها، وتعاون فيها مع عدد من كبار المخرجين أمثال سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب، وحاز عنها جوائز عديدة.كانت بداية وحيد حامد في كتابة القصة القصيرة والمسرحية، وأصدر مجموعته القصصية الأولى "القمر يقتل عاشقه" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1971، وتناول فيها حياة الإنسان المسحوق اجتماعيا، والمعدم ماديا، فبطل القصة لم يجد مكانا في هذا العالم وكأنه دخيل عليه، بحسب كتاب "التيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر" لمؤلفه أحمد الزغبي.على الرغم من سعي وحيد حامد منذ قدومه إلى القاهرة لدراسة الآداب، إلى تثقيف نفسه من خلال الاطلاع على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية، وزيارته للمكتبات والسينما والمسرح، ليصبح في الأساس كاتبا للقصة القصيرة، إلا أنه اتجه للكتابة الدرامية بعدما نصحه الأديب الراحل يوسف إدريس أن يتجه لهذا المجال، إذ كان يتنبأ له بمستقبل باهر، ولم ينكر وحيد حامد فضل يوسف إدريس، ونصيحته له في بداية حياته.كانت بداية وحيد حامد في كتابة الأعمال الدرامية منذ أواخر الستينيات، إلا أن بدايته الحقيقية كانت من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" في عام 1978 للفنان عادل إمام، وحقق نجاحا كبيرا، ومن بعدها توالت الأعمال التي أبدع فيها واستطاع أن يخلق رؤية درامية خاصة به.ولوحيد حامد إسهامات عديدة في مجال الكتابة المسرحية، إذ قدم 3 مسرحيات، أولها "آم يا بلد" التي قدمت لأول مرة عام 1971، وحاز بها جائزة أحسن مسحية من وزارة الثقافة عام 1972، "سهرة في بار الأحلام" قدمت عام 1975، "جحا يحكم المدينة" التي قدمتها فرقة النجوم المسرحية عام 1985، "يا عالم نفسي اتسجن" 1975، "الرجل الذي يريد أن يضحك"، و"كباريه" 1974 من إخراج جلال الشرقاوي.أعمال سينمائية عديدة مأخوذة عن روايات وقصص لكبار الكتاب، شارك فيها وحيد حامد بقلمه، واستطاع أن يقدمها بشكل رائع، وبرؤية سينمائية تحولت هذه الأعمال الأدبية لصورة، ومنها فيلم "فتوات بولاق" المأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا" لأديب نوبل نجيب محفوظ، "ملف سامية شعراوي" المأخوذ عن قصة للكاتب وجيه أبوذكرى، وسيناريو فيلم "نور العيون" عن قصة قصيرة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وغيرها من الأعمال السينمائية.وكان وحيد حامد يفكر في تحويل رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ إلى عمل درامي، ويخرجه ابنه مروان حامد، وهذا ما أوضحه الناقد السينمائي طارق الشناوي في تصريحات له بعد وفاة السيناريست الكبير، مشيرا إلى أنه رحل قبل أن يستكمل عدة مشروعات كان ينوي تجهيزها خلال الفترة المقبلة.