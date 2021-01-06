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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص أرقام لاستقبال الاستفسارات الخاصة بكورونا بالمنيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:55 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من يشعر بأعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، بالتوجه لأقرب مستشفى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ أنه في حال وجود أي شكوي تخص المنظومة الصحية، أو طلب لإحدى سيارات الإسعاف، فإن المحافظة تستقبل جميع الشكاوي والاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114 - 2342200 - 2320001)، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

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