هولندا ترحب بالمصالحة الخليجية: خطوة مهمة لاستقرار المنطقة

أشادت ھولندا بالدور الذي قامت به دولة الكویت لنجاح المصالحة وإعادة اللحمة الخلیجیة.وقال وزیر الخارجیة الھولندي ستیف بلوك، الیوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تویتر": "أشارك الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالاتحاد الأوروبي جوزیب بوریل، في الترحیب بإعادة العلاقات بین دول مجلس التعاون الخلیجي إلى مسارها الطبیعي".وأثنى على جھود الوساطة الكویتیة مؤكدًا أن "هذه خطوات مهمة لإرساء الاستقرار والتعاون في المنطقة".يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.