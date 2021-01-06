رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى المعدل اليومى لإصابات كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:19 م
كورونا بريطانيا
كورونا بريطانيا
أش أ
طباعة
سجلت المملكة المتحدة 62 ألفا و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما يعد رقما قياسيا بالنسبة للمملكة فيما يخص معدل الإصابات المسجلة يوميا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 1041 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، وهو الأعلى منذ 21 أبريل الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و836 ألفا و801 إصابة، والوفيات إلى 77 ألفا و346 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

بعد غلق 32 عاما.. وزيرة الثقافة تتابع أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون

«يدي الحلق للى بلا ودان».. الأمثلة الخطأ فى مفردات الحارة المصرية

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

APTEES تدعو الباحثين للمشاركة في «التراث بين العلوم الإنسانية والأساسية»