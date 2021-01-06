بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى المعدل اليومى لإصابات كورونا

سجلت المملكة المتحدة 62 ألفا و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما يعد رقما قياسيا بالنسبة للمملكة فيما يخص معدل الإصابات المسجلة يوميا.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 1041 وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، وهو الأعلى منذ 21 أبريل الماضي.وأشارت الشبكة إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و836 ألفا و801 إصابة، والوفيات إلى 77 ألفا و346 حالة.