1553 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 302856 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 282727 حالة شفاء بعد تسجيل 1707 حالات إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3955 حالة.