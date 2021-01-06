بالأسماء.. 25 مرشحًا للتعيين فى مجلس النواب
الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:57 م
أشرف لاشينطباعة
حصل «الدستور» على قائمة بأسماء المرشحين للتعيين في مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية، وحملت القائمة 25 شخصية جاء أبرزها كالتالي:
1- إبراهيم الهنيدى
2- نجلاء الأهوانى
3- علي جمعة
4- عماد خليل
5- درية شرف الدين
6- فخرى الفقى
7- حازم إمام
8- حسام غالى
9- دينا عبدالكريم
10- محمد عمر
11- داليا السعدنى
12- سحر عطية
13- إيمان العجوز
14 - منى عمر
15- محمد جمال السعيد
16- آية مدنى
17- د. فرحة الشناوى
18- الدكتور منصف نجيب سليمان
19- الدكتور محمد الوحش
20- الدكتورة نيفين الطاهري
21- الشيخ سالم أبومراحيل أحد شيوخ سيناء
22- عبلة الألفي - أستاذة جامعية.
23- عادل عبدالفضيل (الاتحاد العام لعمال مصر)
24- ندا ألفي ثابت
25- كريم حلمي رزق (قيادة شعبية -المنيا).
1- إبراهيم الهنيدى
2- نجلاء الأهوانى
3- علي جمعة
4- عماد خليل
5- درية شرف الدين
6- فخرى الفقى
7- حازم إمام
8- حسام غالى
9- دينا عبدالكريم
10- محمد عمر
11- داليا السعدنى
12- سحر عطية
13- إيمان العجوز
14 - منى عمر
15- محمد جمال السعيد
16- آية مدنى
17- د. فرحة الشناوى
18- الدكتور منصف نجيب سليمان
19- الدكتور محمد الوحش
20- الدكتورة نيفين الطاهري
21- الشيخ سالم أبومراحيل أحد شيوخ سيناء
22- عبلة الألفي - أستاذة جامعية.
23- عادل عبدالفضيل (الاتحاد العام لعمال مصر)
24- ندا ألفي ثابت
25- كريم حلمي رزق (قيادة شعبية -المنيا).