بالأسماء.. 25 مرشحًا للتعيين فى مجلس النواب

حصل «الدستور» على قائمة بأسماء المرشحين للتعيين في مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية، وحملت القائمة 25 شخصية جاء أبرزها كالتالي:

1- إبراهيم الهنيدى

2- نجلاء الأهوانى

3- علي جمعة

4- عماد خليل

5- درية شرف الدين

6- فخرى الفقى

7- حازم إمام

8- حسام غالى

9- دينا عبدالكريم

10- محمد عمر

11- داليا السعدنى

12- سحر عطية

13- إيمان العجوز

14 - منى عمر

15- محمد جمال السعيد

16- آية مدنى

17- د. فرحة الشناوى

18- الدكتور منصف نجيب سليمان

19- الدكتور محمد الوحش

20- الدكتورة نيفين الطاهري

21- الشيخ سالم أبومراحيل أحد شيوخ سيناء

22- عبلة الألفي - أستاذة جامعية.

23- عادل عبدالفضيل (الاتحاد العام لعمال مصر)

24- ندا ألفي ثابت

25- كريم حلمي رزق (قيادة شعبية -المنيا).