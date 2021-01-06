السعودية وفرنسا تبحثان التعاون المشترك

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين بحثا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.