ولى عهد البحرين يشكر جهود أمير الكويت فى لم الشمل الخليجى

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا هاتفًيا من ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلاله عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها من أجل لم الشمل الخليجي، والتي جاءت استكمالًا لما قام به الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.وفي وقت سابق، أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لما فيه الخير للجميع.