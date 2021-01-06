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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:42 م
نجمة إبراهيم
نجمة إبراهيم
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لا تعكس الوجوه الجميلة على الشاشة شخصية أصحابها، كما لا تعكس أيضًا الشخصية الشريرة على الشاشة حقيقة صاحبتها، وهو ما ينطبق على الشقيقتان نجمة إبراهيم وراقية إبراهيم، فالأولى هي أحد نجمات الشر في السينما المصرية وكانت دائمًا حادة الملامح والطباع أمام الشاشة بعكس شخصيتها الحقيقية التي رفضت الخروج من مصر وكانت شديدة الطيبة، بينما شقيقتها راقية إبراهيم التي كانت تحمل ملامح شديدة الجمال والرقة والطيبة على الشاشة، كانت في حقيقتها جاسوسة تشير إليها أصابع الاتهام في قتل عالمة مصرية.

الفنانة نجمة إبراهيم كانت واحدة من أشهر نجمات أدوار الشر خاصة في دور "ريا" التي جسدت فيه شخصية سفاحة الإسكندرية خلال فيلم "ريا وسكينة"، وهي صاحبة الجملة الشهيرة "الولية عضتني وانا بخنقها تقولش عدوتها".

اسمها الحقيقي "بوليني أوديون من مواليد القاهرة عام 1914 لأسرة يهودية، وقد بدأت مشوارها الفني بعد ما تركت الدراسة في مدرسة الليسيه بسبب حبها للفن من مسرح الريحاني، والغريب أنها لم تكن ممثلة بل مغنية وراقصة ومنولوجست، وكانت تلقي المقطوعات المطربة والمونولوجات الاجتماعية ذات الصبغة الأخلاقية، وكانت تقابل في كل مرة تقف فيها على المسرح بعاصفة من التصفيق إعجابًا.

استمر مشوارها الفني بعد ذلك وخلال عملها في مجلة "اللطائف المصورة"، نشأت قصة حب بينها وبين أحد زملائها لتعتنق الإسلام كي تتزوجه، لكنها لم تتزوج من زميلها، وانفصلا قبل إتمام مراسم الزواج، انضمت بعد ذلك لفرقة "بديعة"، تعرفت على زميل لها بالفرقة يدعى عبد الحميد حمدي، وكان الملقن بالفرقة الموسيقية، وتزوجته لكنهما انفصلا بعد 9 سنوات من الزواج.

كانت نجمة إبراهيم من أشد المؤيدين لثورة يوليو 1952، ورفضت مغادرة مصر والهجرة إلى إسرائيل بل وأوصت ان تدفن في تراب مصر، ولم يقتصر دورها على ذلك، وإنما تبرعت بإيراد حفل افتتاح فرقتها المسرحية لتسليح الجيش المصري في الخمسينيات، وفي عام 1964 كرمتها الدولة ومنحتها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما منحها السادات وسام الاستحقاق، بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرًا لعطائها الفني ووطنيتها النادرة، وفي العام 1965 عانت من ضعف شديد في البصر وقرر الرئيس جمال عبدالناصر علاجها على نفقة الدولة في الخارج وبعد شفائها عانت من الشلل واعتزلت الفن وتوفيت في العام 1976.

أما شقيقتها راقية إبراهيم فقد كانت الوجه الاخر، اسمها الحقيقي راشيل إبراهام ليفي، مواليد القاهرة في العام 1919، وكان أول أعمالها الفنية "ليلى بنت الصحراء" وبزغ نجمها ونالت شهرة كبيرة في الأربعينيات والخمسينيات، بعد قيامها بدور البطلة لمسرحية توفيق الحكيم "سر المنتحرة" عام 1938، وسلامة في خير مع الفنان نجيب الريحاني، ورصاصة في القلب مع محمد عبدالوهاب، وفيلم زينب مع يحيي شاهين وفريد شوقي في عام 1952 وغيره من الأفلام مثل القلب له واحد وعاصفة على الريف وعريس من إسطنبول، وملاك الرحمة.

وظهر عداء راقية إبراهيم لمصر حينما رفضت دور عرض عليها أحد الأفلام المصرية بأن تؤدي دور "بدوية تخدم الجيش المصري" وذلك خلال استعدادات مصر لحرب فلسطين، وغادرت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1954 بعد عامين فقط من ثورة يوليو وبعد أن طلقها زوجها المهندس المصري مصطفى والي.

وأشارت أصابع الاتهام إلى مساهمتها في قتل العالمة المصرية المتخصصة في الذرة، سميرة موسى التي اغتيلت في الولايات المتحدة الأمريكية وأشارت الاتهامات إلى تورط الموساد في قتلها، وأن إسرائيل اختارت راقية إبراهيم كسفيرة للنوايا الحسنة.

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