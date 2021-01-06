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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيداع 37 سيارة بـ«أم زغيو» خلال حملة لرفع السيارات المهملة بالإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:32 م
حملة لرفع السيارات
حملة لرفع السيارات المهملة
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، الذي ينص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطرق، ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويه المظهر الحضاري والجمالي.

وفي هذا الصدد، شن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة استهدفت منطقة باب شرق والعطارين وتمكنت الحملة من رفع 9 سيارات متهالكة، 4 سيارات بمعرفة أصحابها؛ و5 سيارات بمعرفة اللجنة المختصة بالحي، وتم إيداعهم بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقة أم زغيو.

وأوضح رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، استمرار حملات رفع عدد ١٣ سيارة متهالكة ومتروكة على جانبي الطريق بشوارع الفراهدة وعبد المنعم والخديوي، أمام مسجد المنير، منطقة اللبان وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت بحملة مكبرة بشوارع مصطفى كامل، النبوي المهندس، الملك حفني، شارع المعهد الديني، شارع أبو قير، حيث تم رفع 6 سيارات متهالكة ومتروكة علي جانبي الطريق.

وفي سياق متصل، نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة على المراكز التعليمية لمنع التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل.

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