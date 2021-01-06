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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وأمريكا تبحثان التعاون العسكري المشترك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:42 م
وزير الدفاع التونسي،
وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي
أش أ
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بحث وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، وكاتبة الدولة للقوات الجوية الأمريكية، باربرا باريت، سبل تعزيز التعاون العسكري التونسي الأمريكي على ضوء الوضع الراهن في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع التونسي - بحسب بيان اليوم - أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك مميز لتونس، باعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، منوهًا بدعمها الهام لتونس في مجال حماية أمن الحدود ومقاومة الإرهاب، معربا عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون العسكري، لا سيما في مجال تطوير القدرات العملياتية.

من جهتها، أعربت المسؤولة الأمريكية، عن فخرها واعتزازها بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، مؤكدة التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية التونسية، وذلك بتكثيف التمارين المشتركة، وتوفير المساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات التي تشهدها المنطقة.

وأبرز الجانبان، أهمية وثيقة خارطة الطريق التي تم إمضاؤها في شهر سبتمبر الماضي من قبل وزيري دفاع البلدين، باعتبارها تهدف إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية، وتطوير العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات ورفع التحديات الأمنية في المنطقة.

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