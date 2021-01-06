جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

فرجينيا جميلة الجميلات، هكذا يعرف الجمهور الفنانة ليلي فوزي، ويخلّد اسمها كواحدة من أهم نجمات السينما المصرية، لها عشرات الأدوار ما بين الفتاة الشقية أو المرأة الناضجة وأحيانًا السيدة اللعوب.واختارت إحدى المجلات الأمريكية فرجينيا في أربعينات القرن الماضي كواحدة من أجمل حسنوات جيلها، وتعد قصة الحب الأشهر في حياتها قصتها مع الفنان الراحل أنور وجدي الذي رفض والدها طلبه الزواج منها.ولدت ليلى فوزي في 1923 لأسرة ارستقراطية، لأب يعمل تاجر أقمشة ويملك عددًا من المحال في مصر وتركيا وسوريا ولبنان، ووالدتها من سلالة الأسرة العثمانية، حاول عدد من المخرجين إقناع والدها بأن تعمل في السينما لشدة جمالها، حتى استجاب في 1941، وكان أول أعمالها الفنية "مصنع الزوجات" بطولة أنور وجدي ومحمود ذوالفقار وكوكا وإخراج نيازي مصطفى.لم يكن ذلك العمل بداية حياة ليلى فوزي الفنية، فقط، إنما بداية قصة حب كبيرة كانت محور حياة أنور وجدي حتى وفاته، فأثناء تصوير أحداث الفيلم نشأت علاقة حب بين أنور وجدي وليلى فوزي الذي كان والدها يرافقها ولا يتركها طيلة أيام التصوير.ذهب أنور وجدي وطلب يدها من والدها الذي قال له: "ابنتي ليست للزواج، وكرر وجدي إلحاحه على والدها، لكن الرد كان أنها صغيرة فى السن، ورد عليه أنور أنه لا يريد الزواج منها الآن، إنما بعد عامين أو ثلاثة، فاضطر والدها لأن يتحدث معه بقسوة وقال له أنا لن أزوجك ابنتي أبدًا فأنا أسمع عنك إنك لعبي بتاع ستات وكل شوية مع واحدة وابنتي صغيرة لن يصلح معها ذلك".لم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما قرر والد ليلى فوزي تزويجها من الفنان الراحل عزيز عثمان الذي كان يكبرها بحوالي 20 عامًا، لكنه كان غنيًا وهو ما جعل والدها يوافق على الزواج، لكن سرعان ما وقع الطلاق.وبعد سنوات طويلة من طلاقها وطلاق أنور وجدي، أيضُا من ليلى مراد، وفي 1954، شارك أنور وجدي ليلى فوزي في بطولة فيلم "خطف مراتي" مع صباح وفريد شوقي، وعرض أنور وجدي عليها السفر معه في رحلة علاجه في باريس وحينما ذهبا للقنصلية المصرية في باريس تزوجها، لكن المرض كان أقوى من حبهما فقد توفى أنور وجدي بعد 4 أشهر فقط من زواجه منها وتوفي في السويد خلال رحلة علاجية.