«نساء مصر» تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بعيد الميلاد

هنأت منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسائر قيادات الكنائس المصرية والأخوة الأقباط في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعية الله أن تعود تلك الأيام بالخير واليمن والبركات والسلام على الجميع.وقالت العبسي، في تصريحات الأربعاء، إن الاحتفال بتلك الأعياد ليس فقط، للأخوة المسيحيين، بل للشعب المصري أجمع، الذي دائمًا ما يظهر معدنه الأصيل في تعاملاته في جميع المناسبات.وأشارت إلى أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا مشتركًا بين المسلمين والأقباط وصفًا واحدًا تحت القيادة السياسية الحكيمة في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والخطط والمؤامرات التي تحاك ضدها داخليًا وخارجيًا، بهدف إسقاط الدولة وتفتيت الوحدة بين شعبها العظيم الذي تربطه أواصر دينية واجتماعية وثقافية مشتركة ستبقى إلى أبد الدهر.وأكدت أن المرحلة التي تمر بها ليس مصر فقط، بل سائر دول العالم جراء مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، تتطلب تضافر الجهود معا، والالتزام بالتعليمات الوقائية والعبور بسلام وبأقل خسائر من هذه الفترة العصيبة التي تستدعي من الجميع تحمل المسئولية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تلك الجائحة.تابعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن مولد السيد المسيح مرتبط بالتضحيات التى قدمتها السيدة العذراء، التى تعتبر من وجهة نظر الجمعية من أعظم عظيمات العالم على مدار التاريخ، نظرًا لما عانته السيدة العذراء خلال رحلة العائلة المقدسة.