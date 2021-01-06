الأقصر تستعرض مراحل تطوير 34 قرية بإسنا وأرمنت

نظمت محافظة الأقصر لقاءً تعريفيًا لاستعراض خطة تنفيذ أعمال التطوير في كافة قرى مراكز إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم وهم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز إسنا و7 قرى بمركز أرمنت.يأتى ذلك في إطار التعريف بجهود التنمية في المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.وتم خلال اللقاء استعراض خطة المشروع لتنمية القرى المستهدفة، حيث عرض الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية أبرز محاور الخطة وما تم تنفيذه منها على أرض الواقع وما هو المخطط له للقيام به مستقبلًا بهدف تنمية وتطوير القرى المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وتطوير وتجديد المرافق وتوفير حياة كريمة لأهالي وسكان هذه القرى.وعقب اللقاء تم فتح حوار مفتوح مع الأهالي الذين قدموا متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير قراهم وإحداث تنمية مستدامة بها، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفع مستوي معيشة المواطن والارتقاء بها.وأشاد "جاد الكريم" بجهود محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وقيادات المحافظة لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنها المحافظة الوحيدة التي كانت تقدم دراسات متكاملة مستوفية للشروط فيما يخص قطاع الصرف الصحي لسرعة إنجاز العمل لتغطية المحافظة بنسبة 100%، لافتا إلى أنه عقب انتهاء أعمال التنمية والتطوير في القرى المستهدفة من المشروع سيتغير وجه الحياة في مصر.ولفت ياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بمحافظة الأقصر إلى وجود لجنة تضم كافة الجهات المعنية المشاركة في وضع خطة تنمية متكاملة لمدن إسنا وأرمنت، وتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقري المستهدفة في كافة المجالات.وأكد محافظ الأقصر أن اختيار القرى تم وفقًا لدراسات نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها على مستوى المراكز الإدارية وبعد المفاضلة بين المراكز، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستشمل كافة القطاعات والمرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وادارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن وخاصة في القرى والنجوع وإحداث تكامل في الخدمات ونقلة نوعية وتطوير يعود مردوده على أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز.شهد اللقاء "التنفيذي – الشعبي" الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كلًا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية بالمحافظة وممثليهم منهم الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والأبنية التعليمية والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والزراعة والشباب والرياضة والطرق والطب البيطري وكافة الجهات وعدد من القيادات الشعبية وأهالي قرى مدن إسنا وأرمنت بالأقصر.