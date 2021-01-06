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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مصر عززت الوحدة الوطنية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:01 م
المستشار عصام هلال،
المستشار عصام هلال،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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هنأ المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلًا الله أن يديم عليهم وعلى المسلمين سائر الأعياد بكل الفرحة والسعادة وأن يديم على مصرنا الغالية العزة والكبرياء والوطن القوي القادر على التصدي لجموح الأعداء.

وقال هلال، في بيان الأربعاء، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيش أزهى حالات السلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، وهو ما يجسد نموذجًا متكاملًا للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من جانب القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا.

أضاف عضو الشيوخ أن مصر بعد ثورة 30 يونيو قضت على كافة مظاهر الطائفية، التي سادت لسنوات بعد أحداث 2011 بسبب جماعات ضالة إرهابية كانت تستهدف بأعمالها الإجرامية وحدة الوطن ونسيجه الصلب، مهنئًا الإخوة المسيحيين بعيدهم ومتمنيًا لهم ولمصر مزيدًا من الرخاء والاستقرار والسعادة.

وتابع هلال: أنه كان يتمنى حضور العيد مع الإخوة الأقباط في الكنائس، كعادة كل عام وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، سائلًا الله السلامة لكل مصري من هذا الوباء، وأن يعيد المولى عز وجل الأعياد بكل خير وسعادة على الأقباط والمسلمين.

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