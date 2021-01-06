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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«محشي وبط وفتة باللحمة».. مائدة المسيحيين في عيد الميلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:29 م
مائدة المسيحيين في
مائدة المسيحيين في عيد الميلاد
سلمى بدر
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يحل علينا غدا يوم 7 يناير عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس، وتشهد كل أسرة مسيحية طقوسا خاصة من وجبات مفضلة تشهدها احتفالًا بعيد الميلاد، فهو أهم أعياد واحتفالات المسيحيين، حيث يعد ميلاد المسيح هو محور الديانة المسيحية.

- الديك الرومي أساس السفرة:
ويحتفل المسيحيون بعيد الميلاد، من ليلة 6 يناير وصباح يوم 7 يناير من كل عام احتفالا بانتهاء عام وبدء عام جديد ومن أبرز مظاهر أعياد الميلاد لدى المسيحيين تكون وجبة الديك الرومي وبالنسبة للبسطاء اللحوم والدجاج والبيض لأنها تكون وجبات تأتى بعد انقضاء 43 يوما من الصوم عن الأغذية التي يوجد بها روح.

- الكعك والبسكويت:
يبدأ الكثيرون في تجهيز الكعك والبسكويت وفى ليلة 6 يناير يذهب الجميع للاحتفال بالكنيسة مرتدين الملابس الجديدة وخاصة الأطفال وفى صباح يوم 7 يناير تقام حفلات للأطفال بالكنائس، ثم تبدأ العائلات المسيحية في الزيارات.

-البط:
لأن هذا الصيام يخلو من تناول اللحوم، يكون البط هو سيد الموقف على المائدة، نظرًا لمذاقه الشهى وإقبال الكثيرين على تناوله.

- الفتة باللحمة:
أما الفتة باللحمة فهى من الوجبات الأساسية التى يقبل عليها الكثيرون، خاصة أن الفتة من الأكلات المصرية الأصيلة التى تمتلك نكهة شرقية خاصة بالدقة واللحم.

-الحمام:
أما الحمام المحشى فهو الآخر له نصيب على كثير من موائد الإفطار التى يقبل أصحابها على أنواع الطيور واللحوم الشهية بعد غياب 43 يوما.

- محشى ورق العنب والنواشف:
لأن المصريين لهم طقوسهم الخاصة فى الأكل التى لا تعرف مسلما من مسيحى، فلابد أن يجاور طبق محشى ورق العنب الحمام أو البط، بالإضافة إلى بعض النواشف مثل الدجاج البانيه أو الجلاش باللحم المفروم.

- القصب والبرتقال:
 يتم تفريغ البرتقال بالقطر على شكل فانوس ويتم تثبيت شمعة بداخلها تسمى "فنيار" مع غناء الأغنية الشهيرة التى تقول كلماتها: "ليلتك يا بلابيصا ليلة هنا وسرور.. وفى ليلتك يا بلابيصا حنو العصفور"، وهي أغنية قديمة للأطفال كانت تتغنى، وهم يحملون فى أيديهم البلابيصا، وهو عبارة عن قشر خارجى لثمرة البرتقال بداخلها شمعة مضيئة، ومحفور على القشرة صليب مفرغ.

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