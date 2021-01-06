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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

46 ألف جنيه غرامة مالية وغلق وتشميع 11 محلًا بحي وسط الإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:34 م
اللواء خالد جمعة
اللواء خالد جمعة
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى شارع سعد زغلول بمحطة الرمل، وخلالها تم التفتيش على ١١ محلا تجاريا ومطاعم وكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ١١ من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وتحصيل غرامة مالية بإجمالي ٤٦ ألف جنيه، وتم تحرير ٨٦ محضر متنوع ما بين (نقص اشتراطات صحية- رصد بيئى- بيئة- أمن صناعى)، و١٣ إنذار لمخالفة قوانين العمل، وتم التحفظ على ٩ عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى، حفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة، القوى العاملة، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).

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