جولة تفقدية لوكيل صحة الغربية بمستشفيات مدينة المحلة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، وفريق طبي وفني مستشفى صدر المحلة، ومستشفى حميات المحلة؛ ومستشفى المحلة العام، وذلك لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ومتابعة كفاءة تنكات الأكسجين وتوريد الشركات للمستشفيات.كما شدد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.. وخلال جولته قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والتأكد من توافر مخزون كاف.كما تقدم بالشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم، فهم أبطال يصنعون ملحمة في التصدي للفيروس.