6 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين خلال 2021

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن طرح 6 مجمعات صناعية جديدة خلال 2021.وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر إحلال السيارات بالغاز الطبيعي، إن ذلك يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة بداية من مارس المقبل.