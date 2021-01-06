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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين خلال 2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:25 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن طرح 6 مجمعات صناعية جديدة خلال 2021.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر إحلال السيارات بالغاز الطبيعي، إن ذلك يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة بداية من مارس المقبل.

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