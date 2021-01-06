الغربية تغلق 2011 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم غلق عدد ١٤٣٧ منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق عدد (٤١٦) محل، عدد (٦٦) سوق، عدد (١٣٨) مطعم، عدد (٢٢٧) مقهى، عدد (٢٢٧) ورشة و(٣٦٣) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.كما أشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٧٤) مركزًا للدروس الخصوصية خلال أسبوعين، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.وأهابت محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.