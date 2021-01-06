مباحثات سودانية أمريكية بشأن سد النهضة.. وتفاهم على اتفاق عادل



جاء ذلك خلال استقبال وزير الري والموارد المائية السوداني بمكتبه في الخرطوم وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور السودان حاليا وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".



جاء ذلك خلال استقبال وزير الري والموارد المائية السوداني بمكتبه في الخرطوم وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور السودان حاليا وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وإلى جانب ذلك بحث الجانبان مشروعات المياه بالسودان بما فيها مياه الشرب، وتطرق اللقاء إلى آخر تطورات ملف سد النهضة، وذلك انطلاقا من أن الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول المراقبة لمفاوضات السد إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.



وشدد الوزيران، خلال اللقاء، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل حول ملء وتشغيل سد النهضة.



ومن المقرر عقد لقاءً جديد بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي، الأحد المقبل، لاستئناف مباحثات السد بعد فشل الجولة السابقة الأحد الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن عدة نقاط عالقة.

بحث وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منيوشن، ملف سد النهضة الإثيوبي.