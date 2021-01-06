عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

لم يكن الفنان عبدالوارث عسر فنانًا من العيار الثقيل بأدواره الفنية الكبيرة، فقط، إنما كان واحدًا من أهم مكتشفي نجوم عصره الذين أصبحت لهم بصمة فنية كبيرة فيما بعد، فلم يكن لقب شيخ الفنانين الذي أطلق على الفنان الكبير من فراغ، خاصة أنه وبعكس ما كان يفعله الكثيرون في ذلك الوقت من التمسك بالوظيفة الحكومية، بل والبحث عنها بشتى الطرق، فقد ترك وظيفته لأجل عيون الفن.الفنان عبدالوارث عسر من مواليد القاهرة 1894، لأسرة متوسطة الحال وكان والده محاميًا ناجحًا، حفظ القرآن الكريم منذ صغره وأتقن تجويده ما جعله ملمًا بأصول اللغة العربية وعشقه للأدب والشعر خصوصًا لحضوره بصحبة والده صالونات الأدباء والمثقفين، الأمر الذي ساعده عند التحاقه بمجال الفن بشدة، خاصة أنه تعلم فن الإلقاء.عقب حصوله على البكالوريا "الثانوية العامة" بتوصية من سعد زغلول الذي كان صديقًا لوالده عمل ككاتب حسابات بوزارة المالية، إلا أن شغفه بالفن كان له تأثير كبير في تغيير حياته، فقد التحق بجمعية "أنصار التمثيل"، وهى تجربته الفنية الأولى بمصاحبة جورج أبيض، وحاول التوفيق في ذلك الوقت بين عمله الفني وعمله بوزارة المالية، إلا أنه لم يستطع ذلك وبعد سنوات من المحاولة قرر ترك الوظيفة الحكومية قبل أن يصل سن الأربعين من عمره والاستمرار في عمله الفني، وقد كان له دور كبير مع صديقيه سليمان نجيب ومحمد كريم فى النهوض بفن التمثيل والتأليف وتدريب الوجوه الجديدة فتمكن من تعليم الممثلين فن الإلقاء، وكان يدرس هذا الفن بالمعهد العالى للسينما وألف كتاب "فن اﻹلقاء" وهو أحد أهم المراجع لتعليم أسس التمثيل والإلقاء.كان له دور كبير في اكتشاف الفنان عماد حمدي وكذلك شادية وهو من اختار اسمها الفني، وكذلك سميرة أحمد ونادية لطفي، وآمال فريد، وماجدة الخطيب، ولم يكتف بذلك إنما كان هؤلاء النجوم من أبرز من علمهم الإلقاء والتمثيل.للفنان عبدالوارث عسر عدد كبير من الأفلام تم تصنيفها في قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما منها: "شباب امرأة، والوسادة الخالية، ولا تبكى يا حبيب العمر، والمرأة التى غلبت الشيطان، وصراع فى الوادى، والبؤساء، والأستاذة فاطمة".