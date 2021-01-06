بعد تعثرها بسبب الشبورة.. «الداخلية» تساعد سيارة نقل أكسجين لمستشفيات دمياط

اصطحبت أجهزة وزارة الداخلية، سيارة خاصة بنقل الأكسجين لعدد من المستشفيات بدمياط عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.وتبلغ لإدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بورسعيد بتوقف سيارة محملة (بأحد عشر طنًا من الأكسجين) والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بدمياط، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية.على الفور انتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارة المذكورة واصطحابها وتوصيل حمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة دمياط.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتي ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها في الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.