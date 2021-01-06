جامع: 10 آلاف مالك سيارة تقدموا بطلبات لإحلالها بأخرى تعمل بالغاز

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن نحو ١٠ آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من إجمالي ٢٠ ألف مواطن دخلوا إلى الموقع الخاص بالمبادرة منذ إطلاقه.وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن هناك 9 مصانع اشتركت بالفعل لتصنيع السيارات العاملة بالغاز.وافتتح الاثنين الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.وأصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.وقالت إن استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي (بنزين وغاز).