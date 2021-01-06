ضبط عصابة سرقة أسطوانات الأكسجين من أحد مستشفيات المنوفية

فحصت أجهزة الأمن، بلاغ بعض أهالي إحدى القرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بتنزيل أسطوانات أكسجين من سيارة نقل وتركها بقطعة أرض فضاء بالقرب من أحد المستشفيات.وبالفحص تبين قيام سائق بشركة غازات بترك (10) أسطوانات أكسجين من إجمالي (68) أسطوانة خاصة بالمستشفى المشار إليها بقطعة أرض فضاء بقصد الاستيلاء عليها، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص (فردى أمن خاص بالمستشفى "أحدهما هارب" - مسئول مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى).وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض بيع الأسطوانات لصالحهما والتربح منها، وبمراجعة مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى تبين دخول (58) أسطوانة ووجود تلاعب بدفتر عهدة المخزن.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.