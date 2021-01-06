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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة سرقة أسطوانات الأكسجين من أحد مستشفيات المنوفية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:03 م
ضبط عصابة سرقة أسطوانات
ضبط عصابة سرقة أسطوانات الأكسجين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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فحصت أجهزة الأمن، بلاغ بعض أهالي إحدى القرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيام أحد الأشخاص بتنزيل أسطوانات أكسجين من سيارة نقل وتركها بقطعة أرض فضاء بالقرب من أحد المستشفيات.

وبالفحص تبين قيام سائق بشركة غازات بترك (10) أسطوانات أكسجين من إجمالي (68) أسطوانة خاصة بالمستشفى المشار إليها بقطعة أرض فضاء بقصد الاستيلاء عليها، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص (فردى أمن خاص بالمستشفى "أحدهما هارب" - مسئول مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض بيع الأسطوانات لصالحهما والتربح منها، وبمراجعة مخزن أسطوانات الأكسجين بالمستشفى تبين دخول (58) أسطوانة ووجود تلاعب بدفتر عهدة المخزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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