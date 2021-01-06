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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تتلقى 220 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:53 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، تلقت حتى اليوم 220449 طلبا بقيمة بلغت مليار و237 مليون و516 ألف جنيه، وخاصة بعد مد فتح باب تلقي الطلبات حتى نهاية مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن أعلى مركز في تلقي الطلبات هو كفر شكر بـ10774 طلبا، يليه طوخ والذي تلقى 45643 طلبا حتى الآن، ثم الخانكة 39390، ثم بنها بـ34578 طلبا، ثم القناطر بـ24936 طلبا، ثم قليوب 24636، ثم شبين القناطر 16513، ثم قها 1420، ثم الخصوص 7026، ثم حي شرق شبرا 7111، ثم حي غرب شبرا 7522.

وأكد المحافظ على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.

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