موسم جديد من «مختلف عليه» لـ إبراهيم عيسى في أبريل المقبل

يستعد برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "الحرة" لإطلاق موسمه الرابع.وفي هذا الإطار، يغيب البرنامج لمدة 13 أسبوعا ابتداء من العاشر من يناير الحالي ليعود في إبريل المقبل بحلقات شيقة وبمزيد من المواضيع المثيرة والفريدة كما عود مشاهديه.التحضير للموسم الجديد يأتي بعد قرابة ثلاثة أعوام على انطلاقته و126 حلقة قدمت تصحيحا للأفكار المغلوطة لدى المتطرفين والإرهابيين وناقشت كل ما هو "مختلف عليه" من موضوعات وأشخاص تركوا أثرا في التاريخ الإسلامي.ويحظى برنامج "مختلف عليه" بشعبية كبيرة في العالم العربي ولديه جمهور واسع من المتابعين عبر شاشة "الحرة" والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأثارت حلقاته الكثير من النقاش في الأوساط الثقافية والصحافية والمجتمعات العربية.