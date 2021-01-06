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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسم جديد من «مختلف عليه» لـ إبراهيم عيسى في أبريل المقبل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:53 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
أمير محمد خالد
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يستعد برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "الحرة" لإطلاق موسمه الرابع.

وفي هذا الإطار، يغيب البرنامج لمدة 13 أسبوعا ابتداء من العاشر من يناير الحالي ليعود في إبريل المقبل بحلقات شيقة وبمزيد من المواضيع المثيرة والفريدة كما عود مشاهديه.

التحضير للموسم الجديد يأتي بعد قرابة ثلاثة أعوام على انطلاقته و126 حلقة قدمت تصحيحا للأفكار المغلوطة لدى المتطرفين والإرهابيين وناقشت كل ما هو "مختلف عليه" من موضوعات وأشخاص تركوا أثرا في التاريخ الإسلامي.

ويحظى برنامج "مختلف عليه" بشعبية كبيرة في العالم العربي ولديه جمهور واسع من المتابعين عبر شاشة "الحرة" والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأثارت حلقاته الكثير من النقاش في الأوساط الثقافية والصحافية والمجتمعات العربية.

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