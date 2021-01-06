وزيرة التجارة: لم أتوقع حجم الإقبال على معرض سيارات الغاز

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك إقبالا مكثفا من قبل المواطنين لم يكن متوقعًا على معرض إحلال السيارات بالغاز الطبيعي.وأضافت جامع، لـ«الدستور»، أن الوزارة ستعمل على توسعات في المبادرة إذا تم الاحتياج لكميات أكبر، مضيفة أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليًا والمستوردة برؤية الدولة نحو التحول لاستخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز، والتوافق عليها من قِبل الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليًا للاشتراك في البرنامج، وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص، حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي، إضافة إلى منح المشاركين عددا من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".