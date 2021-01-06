بطلة «ريما» مع الجمهور في دور العرض السينمائية (صور)

اصطحب المنتج عمرو طنطاوي الطفلة الصاعدة ريم عبدالقادر، بطلة فيلمه الجديد «ريما»، لتفقد الفيلم في عدد من دور العرض السينمائية بالقاهرة الكبرى مباشرة مع الجمهور، وذلك بعد تصدر الفيلم موسم أفلام رأس السنة في مصر والوطن العربي للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات قاربت من المليون جنيه، نظرا لأن الطاقة الاستيعابية لدور السينما تعمل بنسبة 50% بسبب إجراءات الوقاية من مرض كوفيد- 19.فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.وأشاد الجمهور بقصة الفيلم وبكل أبطاله، خاصة أداء ريم في دور «ريما» الطفلة التي ترى المستقبل، واستقبلوها عقب الفيلم بحفاوة بالغة، وقاموا بأخذ صور تذكارية معها، واصفين إياها بأنها ستكون نجمة سينما الرعب في المستقبل.وأعربت الطفلة ريم عبدالقادر عن سعادتها برد فعل الجمهور من الكبار والصغار على أدائها في أول فيلم لها، ووجهت هي ووالدتها الشكر للمنتج عمرو طنطاوي، والمخرج معتز حسام الذي وثق بها وأسند لها لعب دور البطولة بالفيلم.وأعلن المنتج عمرو طنطاوي عن نيته إنتاج جزء ثاني من فيلم ريما 2022 عقب ردود فعل الجمهور على الفيلم في جزئه الأول، وتحقيقه إيرادات جيدة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد في الدول التي عرض بها حتى الآن، وهي: مصر، السعودية، الإمارات، عمان، وقرب نزوله في دول: البحرين والكويت وقطر، بالإضافة إلى عزم شركة ميكرز على التجهيز لإنتاج فيلمين خلال هذا العام، أحدهما كوميدي والآخر تشويقي.جدير بالذكر أن ترتيب أعلى 4 أفلام بموسم رأس السنة في شباك تذاكر الأفلام العربية بالسينمات المصرية في الأسبوع الأول من عام 2021 جاء كالتالي: المركز الأول فيلم ريما، والثاني فيلم الخطة العايمة، والثالث فيلم الصندوق الأسود، والمركز الرابع فيلم صابر وراضي.