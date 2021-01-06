«لا نريد أوصياء».. طلاب تركيا يهتفون في وجه تعيينات أردوغان

نظم طلاب جامعة بوغازيتشي التركية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، لاستقبال عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، بعد تعيينه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسًا للجامعة.وهتف الطلاب خلال الوقفة مرددين: «لا نريد وصيًا»، ملتفين حول مليح بولو، فيما ارتسمت ضحكة بلهاء على وجه رئيس الجامعة الجديد، وفقا لموقع تركيا الآن.يذكر أن طلاب جامعة بوغازيتشي، نظموا الاثنين الماضي، احتجاجات على تعيين أردوغان وصيًا تابعًا له رئيسًا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين: «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، و«الجامعات لنا»، «لا نريد أمناء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة»، لكن الشرطة اعتدت على المتظاهرين.وتفاقمت بعد ذلك الأوضاع إذ اعتقلت الشرطة التركية ما يصل إلى 36 طالبا، بزعم مقاومتهم لعناصر الشرطة ووجهت تهمة انتهاك قانون الاجتماعات والتظاهرات ومقاومة الضابط المسؤول، إلى جانب اتهامهم بالارتباط بالحزب الشيوعي التركي (الماركسي- اللينيني)، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، وفقًا لموقع «تاله 1» التركي.