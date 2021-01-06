ركود وارتفاع أسعار.. كيف أثر كورونا على سوق الأدوات المنزلية؟

مثلما أثرت تداعيات فيروس كورونا على العديد من الأسواق، كان لسوق الأدوات المنزلية نصيبا من تأثره بهذا الفيروس، إذ عانى هذا السوق في الفترة الأخيرة من ركود شديد في حركة البيع، وتراجع في الإقبال، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن إثر التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا والتي أصابت الجميع.وحسب شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، فإن على حالة الركود تلك التي يعاني منها السوق قد يصل الأمر إلى حالة توقف تام في حركة البيع والشراء، فالتراجع في الإقبال وصل إلى حالة من الكساد التضخمي أي حالة شديدة من الركود، ومع ذلك هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار."الدستور" تواصلت مع بعض تجار السلع والأدوات المنزلية، للحديث عن عمليات البيع والشراء، وتأثير كورونا على تجارتهم.أحمد صلاح صاحب أحد محال بيع الأدوات المنزلية بمنطقة المعادي في القاهرة، أوضح أن محله يعاني من ركود شديد "كل فين وفين لما ببيع بضاعة تذكر"، مشيرا إلى أنه لذلك أصبح يعمل في بعض المنتجات البلاستيكية الرخيصة الثمن، ذات الجودة الرديئة ولكنها حسبما أكد تلك البضاعة التي يقبل عليها المواطنين حاليا نظرا لزهد ثمنها، موضحا أنه، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تحقق له مكاسب ضخمة على الإطلاق نظرا لكون نسبة الربح بها قليلة للغاية.محمد محمود مالك أحد محال الأدوات المنزلية بمنطقة منيل الروضة أكد أنه وعلى الرغم من ركود السوق بشكل كبير، إلا أنه يعترف أن الأسعار ارتفعت مما يزيد من الركود ولكنه يستدرج موضحا أن التاجر ليس له ذنب في هذا، فالشركات تبيع للتجار بسعر مرتفع لتعوض خسارتها وكذلك التاجر، فهو عليه التزامات مالية نحو الشركات والعمال فضلا عن هامش ربحه.وفي هذا الصدد أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن اتجاه بعض الشركات لزيادة الأسعار لتعويض الخسائر أو للحفاظ على الربحية، هو الأمر الذي لا يجب اللجوء إليه إلا في آخر المطاف، مؤكدا أن زيادة الأسعار لتحقيق الربح تؤثر على حركة المنتج، وقد تخرجه من المنافسة في السوق، وتزيد من مشكلة الشركات والمصانع.لذا أشار الطحاوي إلى ضرورة تخفيض الشركات والمصانع، التكاليف بما لا يؤثر على الجودة من خلال تقليل الهادر ودراسة بدائل المواد الخام، وكذلك اختيار الخامات بعناية.وطالب بتطوير أساليب التخزين والنقل من أجل تقليل الهدر في المادة الخام، كما نصح بتدريب العمال من أجل الوصول بهم لحجم إنتاج مثالي.