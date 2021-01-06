وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

توفي عبدالله شريف رفعت غنيم، أول طفل بالمنوفية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى قويسنا العام، بعد تدهور حالته الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعي.وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الطفل توفي متأثرًا بكورونا، موضحا أنه كان مريضًا بإعاقة ذهنية، وتم عمل الأشعة ومسحة كورونا له وتبين إصابته بالفيروس، وتدهورت حالته الصحية مساء أمس، حتى توفي.وشيّع عدد من أبناء قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، جنازة الطفل، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.