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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيف تحجز لقاح فيروس كورونا؟.. إليك الخطوات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:38 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
نوران إمام
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تزامنًا مع إطلاق وزارة الصحة الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: https:egcovac.mohp.gov.eg، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين لحجز اللقاح وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث يتم أخذ اللقاح بعضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

«الدستور» يرصد في السطور التالية خطوات حجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني:

1- تقوم بزيارة الموقع
2- سيظهر أمامك عدة أسئلة يتم الإجابة من خلالها بـ"نعم أو لا"
3- ستظهر عدة أسئلة أولها الاسم الثلاثي والجنسية
4 - قم بإدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر للأجنبي
5 - قم بإدخال السن لمن سيتم تلقى اللقاح.
6 - قم باختيار النوع (ذكر أنثى).
7 - اختر محافظة سكنك.
8 - قم بكتابة العنوان بالتفصيل ورقم الهاتف المحمول.
9 - قم بكتابة البريد الإلكترونى الخاص بك
10- عقب الإجابة على الأسئلة الشخصية ستظهر أسئلة أخرى خاصة لمعرفة الحالة الصحية، لضمان وصول اللقاح للفئات الأكثر احتياجًا ومن هذه الأسئلة:

1- هل تعانى من مشاكل صحية (أمراض مزمنة)؟ (فى حالة الإجابة بنعم عليك بذكرها).
2- هل تأكدت إصابتك بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا؟
3- هل كنت تعانى من أعراض فيروس كورونا خلال ال 14 يومًا السابقة
4- هل سبق وتعرضت لحساسية من تطعيمات سابقة (حدوث طفح جلدى – ضيق بالتنفس – آلام بالبطن – تورم بالجسم) وفى حال الإجابة بنعم اذكرها.
5- هل لديك حساسية من عقار طبى أو حساسية من أى شئ؟
6- هل تعانى من أمراض وراثية أو ضعف عام بالجسم؟
7- هل تعانى من أى من أمراض مثل "أمراض القلب- أمراض الكلى- أمراض الكبد- أمراض الجهاز التنفسى- ضغط- سكر-أورام"
- مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)
8- هل تتناول أي أدوية فى الوقت الحالى؟
9- هل تتناول أدوية لعلاج أمراض مناعية أو أدوية مثبطة للمناعة خلال ال 3 أشهر الماضية؟
10- هل خضعت لنقل الدم خلال الـ3 أشهر الماضية؟
11- بالضغط على زر الاشتراك، فأنت تقر برغبتك الرسمية بالاشتراك في هذا اللقاح وتقر بمسؤوليتك عن صحة البيانات التى قمت بإدخالها.

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